«Комтранс»

Более 200 единиц техники в наличии
Постоянно поддерживается большой ассортимент спецтехники на стоянках
11 лет успешной работы
Компания основана в 2009 году и имеет большой опыт работы в сфере продажи спецтехники
Официальные дилеры известных марок
На протяжении многих лет успешно реализуем спецтехнику XCMG и Shacman
Работа без посредников
Работа с заводами напрямую позволяет реализовать технику по самым выгодным ценам на рынке
Собственные сервисные центры
Открыто 3 специализированных сервисных центра, действуют выездные сервисные бригады по всей стране
Работаем с заводами напрямую
Самостоятельно осуществляем всю логистику по Китаю и России, обеспечиваем прохождение таможни
Наши филиалы
Забайкальск
- Пн-Сб с 9:00-20:00
- 075@komtrans24.ru
- ул. Комсомольская, 50а, офис 13
8 924 2717475
Владивосток
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 25@komtrans24.ru
- ул. Татарская, 1
+7 (4232) 01-95-07
Чита
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 75@komtrans24.ru
- пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 50А, офис 13А
+7 (3022) 71-12-52
Красноярск
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 24@komtrans24.ru
- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10А
+7 (391) 214-82-88
Новосибирск
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 54@komtrans24.ru
- ул. Станционная, д. 104
+7 (383) 227-95-91
Кемерово
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 42@komtrans24.ru
- п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5/3
+7 (3842) 67-61-38
Иркутск
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 138@komtrans24.ru
- ул. Объездная дорога, 1Г
+7 (3952) 43-05-56
Улан-Удэ
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 03-1@komtrans24.ru
- пр-т Автомобилистов, д. 3А, оф.205
+7 (3012) 56-03-32
Москва
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 77@komtrans24.ru
- Автозаводская улица, 23А, к2, 9 этаж, офис 910
+7 (499) 392-10-67
Новокузнецк
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 142@komtrans24.ru
- пр-кт Ермакова, 9А, оф. 280
+7 (3843) 60-16-56
Екатеринбург
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 96@komtrans24.ru
- Бокситовый проезд, 1А
+7 (343) 382-59-35
Челябинск
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 74@komtrans24.ru
- пр. Комсомольский, 82А, оф. 106
+7 (351) 751-22-89
Сургут
- Пн-Пт с 9:00-18:00
- 86@komtrans24.ru
- Югорский тракт, 7/2, АвтоМолл (4 этаж)
+7 (3462) 38-07-35
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Оформим лизинг за 2 дня
Первоначальный
взнос от 10%
Срок лизинга
от 1 до 5 лет
Удорожание
от 5%
Досрочное
погашение
Финансирование
стартапов
«Комтранс» — официальный дилер спецтехники концернов XCMG и SHACMAN в Красноярске
Оплата после поставки
Мы гарантируем качество поставляемой техники. Если вас не устроит качество техники, которую мы поставили — вы можете отказаться от неё не оплачивая.
Удобные формы оплаты
Нужна техника, но не хватает денег на покупку? Мы предлагаем удобные варианты рассчёта: лизинг, кредит. Также у нас действует программа «трейд-ин» — мы можем принять в оплату б/у технику.